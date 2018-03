«Ho ceduto quando mi hanno infilato il coltello nella bocca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAFOSSALTA DI PIAVE «Quando ho avuto più paura? Nel momento in cui mi hanno infilato il coltello in bocca. Per un attimo ho pensato che fosse davvero finita. La lama era seghettata e leggermente ricurva alla fine, come quella che si usa per la carne il manico di colore giallo». Rosanna Benedet, 60 anni, fatica ancora a rendersi conto che sia accaduto a lei. Le costa, e tanto, rivivere, il mattino dopo, quel quarto d'ora di violenza gratuita durato un'eternità. La voce le trema e a stento trattiene le lacrime. Ma ancor più di lei...