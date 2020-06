HHHHH

MESTRE Ci sono già due classi veneziane che hanno concluso gli esami e sono tre le studentesse che dicono addio alla scuola superiore diplomandosi con il massimo dei voti. I primi due 100 arrivano dall'Istituto Parini di Mestre, il terzo (con lode) dal Pacinotti.

Al Parini ad ottenere il 100 sono state due eccellenti sportive veneziane. Una è Clara Rosini, nazionale di basket, quest'ultimo anno alla Reyer e pronta a volare negli Stati Uniti. L'altra è Martina Favaretto, campionessa mondiale di fioretto underground 20, portacolori del gruppo sportivo delle Fiamme Oro ma forgiata al Circolo Scherma Mestre dal campione olimpico Mauro Numa. La diciottenne ha sostenuto l'esame il primo giorno e si prepara a partire per il ritiro a Tirrenia con la Nazionale maggiore, anche se purtroppo le gare in Italia sono state tutte cancellate. Sono a rischio anche i Mondiali di Salt Lake City, che potrebbero permetterle di conquistare la terza coppa del mondo under 20 consecutiva.

ARRIVATA LA LODE

Elena Bresolin, invece, dalla classe di chimica dei materiali del Pacinotti di Mestre si presenta all'università addirittura con la lode. E la diciannovenne ha sorpreso così tanto la commissione che i docenti hanno deciso di segnalarla all'Albo nazionale delle Eccellenze. «A livello emotivo questo esame, condensato in un'ora, è stato qualcosa di molto forte - racconta Elena -. Sono arrivata e non sapevo cosa dovevo fare, come si sarebbe svolto il colloquio, cosa mi avrebbero chiesto. Ma iniziare presentando il proprio elaborato è un aiuto importante per rompere il ghiaccio e partire».

A stupire la commissione, e in particolare il presidente Angelo Parrotta, è il fatto che la ragazza abbia esposto la materia di indirizzo, rispondendo alla domanda di chimica organica sui carboidrati, in un perfetto inglese, complici le diverse certificazioni ottenute e le esperienze all'estero garantite dalla scuola. La quinta di Elena non è affollatissima: «In classe eravamo solo in nove ed è uno dei motivi che mi ha fatto tanto apprezzare questa scuola».

La ragazza, che è di Mogliano e gioca a pallavolo con la Polisportiva Terraglio, all'inizio voleva frequentare il liceo: «All'ultimo minuto ho cambiato idea e ho fatto questa scelta un po' al buio. Ora, con il senno di poi, posso dire che la rifarei perché mi sono trovata benissimo. Il Pacinotti permette di frequentare tanti laboratori e il fatto che le classi siano così ridotte permette agli insegnanti di seguirci bene». Cosa che ha agevolato anche in questa ultima delicata fase segnata dal Covid-19: «La didattica a distanza è difficile, ma col passare dei giorni, con il fatto di essere così pochi, siamo riusciti a mantenere i rapporti e siamo riusciti a completare il nostro programma. Non so se avrei preferito fare l'esame tradizione, di sicuro permette di valorizzare la parte della scrittura, ma questo sistema ha comunque permesso di dare importanti risultati sul piano della preparazione». Dopo una vacanza in costiera amalfitana tornerà sui banchi: «Voglio continuare a studiare e specializzarmi nella chimica industriale. Sono già entrata all'Università di Venezia e aspetto i risultati del test di Padova, poi deciderò».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA