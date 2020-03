Tra lui e Venezia fu amore a prima vista. Un love affair, così come lo definì lui stesso, fatto di quattordici permanenze in città, tra il 1869 e 1907 (prima in alberghi, poi ospite di compatrioti, infine a Ca' Barbaro sul Canal Grande), e della scrittura, all'interno della sua produzione decisamente corposa, di altrettante opere tra romanzi, saggi e racconti in cui Venezia fa da sfondo o vi compare da protagonista. Opere peraltro conosciutissime, se non addirittura immortali: Il carteggio Aspern, Le ali della colomba (ma, per altri versi e ambientazioni, Giro di vite e Ritratto di signora).

Henry James arrivò scrivendo in inglese, sua lingua madre a parlarne col pronome femminile invece che neutro (in Ore italiane, del 1909), mentre diversi anni prima, nel 1882, all'inizio del suo idillio con la città, l'aveva personificata e addirittura erotizzata in un saggio, Venezia: La creatura è mutevole come una donna nervosa che si conosce solo quando si sono scoperti tutti gli aspetti della sua bellezza. È vivace o depressa, pallida o sanguigna, grigia o rosa, fredda o calda, colorita o esangue, a seconda del tempo e dell'ora. Se ne diventa immensamente appassionati... Il luogo sembra farsi persona, divenire umano, sensibile, partecipe dei nostri affetti. Si desidera abbracciarla, carezzarla, possederla; e alla fine sorge una dolce sensazione di possesso, e la visita diventa un legame d'amore perpetuo.

continua a pagina XXVII

© RIPRODUZIONE RISERVATA