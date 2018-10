Hanno un volto i ladri sacrileghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIROVIGO Hanno preso di mira le Madonne, profanando i santuari di Lendinara, Caorle, Motta di Livenza e Peschiera del Garda, e rubando ornamenti in oro ed ex voto che si trovavano all'interno delle teche che proteggono le immagini sacre. Seppur a distanza di quasi due anni, alla fine è arrivata l'illuminazione e i ladri sacrileghi hanno finalmente un volto. A individuarli e denunciarli a piede libero per furto pluriaggravato in concorso sono stati i carabinieri di Lendinara, che dopo i tre colpi nel santuario del Pilastrello, dove è...