Hanno un reddito annuo basso, sono soli e si sentono esclusi dalla società, addirittura le donne si sentono tagliate fuori quasi dalle loro famiglie anche se non sono sole. È il quadro di grande allarme sociale che nasce sia dall'analisi dei dati dell'Inps sulle pensioni in Polesine per gli ultra ottantenni, sia da inchieste e questionari fatti con queste persone.In particolare, sono 13.315 i pensionati con più di 80 anni d'età che percepiscono pensioni di invalidità, vecchiaia, anzianità e per i superstiti (le cosiddette pensioni Ivs) e...