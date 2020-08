Hanno superato quota tremila i casi di contagio da coronavirus nel Veneziano. Lo scollinamento di una quota nemmeno immaginabile all'alba della pandemia, è avvenuto ieri quando con i dodici nuovi contagi di giornata, alle 17, si è toccato 3.011 casi totali. Si tratta di tutte le persone contagiate dal 22 febbraio a ieri. Discorso diverso per gli attualmente positivi, che a ieri, nel Veneziano, erano 233, numero anch'esso in crescita rispetto alla serata di giovedì. Tra i casi della seconda ondata, quella che ha sensibilmente abbassato la media d'età dei contagiati Covid-19, anche la vicenda di un quindicenne di Chioggia. Una decina di giorni fa il ragazzino si era presentato al Pronto soccorso dell'ospedale clodiense denunciando i sintomi classici del coronavirus. Dopo aver effettuato il tampone, il quindicenne è stato ricoverato a Malattie infettive a Chioggia e poi portato nello stesso reparto dell'ospedale di Padova, dove si è negativizzato. Quella di ieri è stata una giornata di tregua anche per l'Antica scuola dei Battuti di Mestre: i quattro tamponi tornati positivi sono di tre dipendenti e di un'addetta alle pulizie, mentre nessun contagio ha toccato gli ospiti, dieci dei quali sono in via di guarigione. La mattinata si era aperta con una protesta dei dipendenti.

