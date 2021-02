Hanno fatto scalpore le foto delle lunghe code che domenica si sono formate fuori dalla telecabina del monte Lussari, per alcuni la prova provata che la decisione di non aprire gli impianti presa dal Cts fosse la cosa giusta. Quelle code, però, non si sono formate per la presenza di troppi turisti, solo pedoni, che volevano raggiungere il borgo, ma per una precisa scelta di PromoTurismo FVG. A confermarlo è il responsabile della direzione operativa del polo di Tarvisio Alessandro Spaliviero: «Da quando abbiamo riaperto l'impianto, abbiamo deciso in totale autonomia e senza nessuno che lo imponesse, che il numero massimo di persone in contemporanea sulla cima del Lussari non debba superare le 395 unità, poi smettiamo di emettere biglietti fino a che qualcuno non scende liberando un posto». Non una novità, dunque, ma ieri complice la bella giornata e il numero di presenze, la gestione è stata più difficile. Per stabilire il numero massimo di accessi, si è fatta la somma dei posti a sedere disponibili nei locali a monte, così da evitare possibili situazioni di assembramento all'interno dei locali. Ovviamente il tutto tenendo conto dei soli accessi con la telecabina e non anche degli scialpinisti lungo il sentiero del Pellegrino.

