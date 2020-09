LE REAZIONI

PADOVA «A chi adesso canta vittoria, faccio presente che alle prossime elezioni amministrative non potrà contare sull'effetto traino di Zaia».

L'assessore al Commercio Antonio Bressa non ha per nulla gradito le dichiarazioni di molti esponenti del centrodestra che, senza tanti giri di parole, lunedì scorso hanno spiegato che il risultato delle ultime regionali altro non sarebbe che un avviso di sfratto per l'amministrazione Giordani.

«Dalle urne è uscito un risultato netto e indiscutibile ha scandito ieri Bressa il centrodestra ha vinto in maniera chiarissima. Punto».

«Detto questo, però ha continuato l'esponente le Partito democratico questa vittoria è legata a doppio filo alla figura di Luca Zaia. Moltissima gente, anche non di centrodestra, ha voluto dare fiducia al governatore. Un conto sono, però, le regionali un altro le amministrative».

«Fino a prova contraria ha continuato l'assessore alle elezioni del 2022, quando i padovani saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco di Padova, Zaia non sarà della partita, quindi cambia tutto».

«A livello cittadino, infatti, non mi pare che i partiti di centrodestra abbiano portato casa dei risultati esaltanti ha detto ancora l'esponente Dem - La Lega, infatti, non è andata molto oltre il 10%, Fratelli d'Italia ha totalizzato il 7.4% e Forza Italia si è addirittura fermata al 3.31%. Con questi numeri non si va molto distante».

«Aldilà della polemica, però ha concluso Bressa il centrosinistra ha il dovere di fare una riflessione sul risultato uscito dalle urne. Il popolo va sempre ascoltato. Sarebbe un errore far finta che non si accaduto nulla, si rischierebbe di pagarla carissima».

L'assessore alla Cultura Andrea Colasio si spinge anche oltre. «Io sono convinto che, buona parte dell'elettorato moderato che, in città, ha votato per Zaia, tra due anni non avrà esitazione a sostenere Giordani» ha premesso Colasio che poi ha rincarato la dose: «Mai come oggi a valere è la personificazione del voto. Il corpo elettorale ora è fluttuante e trasversale. Oggi, la stragrande maggioranza degli elettori premia la persona».

«Il successo di Zaia è legato al suo essere rassicurante, istituzionale, moderato e questo ci deve far ben sperare in vista delle amministrative del 2022 ha detto ancora Colasio Nel 2017, infatti, buona parte dell'elettorato moderato ha votato per Giordani in quanto Bitonci era percepito come portatore di un messaggio troppo radicale. Con ogni probabilità, le stesse persone, domenica scorsa hanno votato per Zaia».

«Voglio spingermi anche oltre ha concluso Il profilo di Zaia è più vicino a quello di Giordani che non a quello di Salvini. Di conseguenza sono convinto che, alla prossima tornata elettorale, il centrosinistra grazie a Giordani sarà in grado di recuperare una parte del consenso che, in queste regionali ha premiato il centrodestra».

Insomma, da palazzo Moroni arriva un segnale forte e chiaro: le elezioni regionali e quelle comunali sono due partite distinte e quindi, per il momento, gli avvisi di sfratto vengono respinti al mittente.

Alberto Rodighiero

