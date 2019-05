CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ha strappato la pistola dalla fondina della militare della Finanza che la stava piantonando in ospedale e ha premuto il grilletto. L'arma avrebbe sparato non fosse stato per la sicura, che ha impedito al colpo in canna di partire. Ma la donna, una 31enne nigeriana bloccata lunedì sera in aeroporto perché trovata con degli ovuli di cocaina nello stomaco, dopo il primo sparo a vuoto, ha tentato nuovamente di armare la pistola. Avrebbe aperto il fuoco se non fosse stato per la prontezza di riflessi della finanziera e del collega subito...