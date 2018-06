«Ha sparato alla sua ex Siamo fuggiti in strada»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE «Stavamo per firmare il rogito. All'improvviso ha estratto la pistola e ha sparato due colpi contro l'ex moglie. Siamo scappati subito fuori in strada». Padre, madre e figlio, un ragazzo poco più che maggiorenne, erano nello studio del notaio Amodio - Andrioli per stipulare il contratto d'acquisto dell'abitazione di Tarcento che Giuliano Cattaruzzi, 80 anni, architetto, stava vendendo. Si erano appena accomodati tutti intorno al tavolo del notaio Tania Andrioli per cominciare l'atto, quando l'uomo si è portato alle spalle...