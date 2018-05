CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha attraversato a piedi l'autostrada A4 nell'ora di punta e non è riuscito a raggiungere l'altro lato perché è stato falciato da un furgone. È morto così Marii Tudor, 43 anni moldavo, ieri mattina poco dopo le 8:30 all'altezza di Dolo, a pochi metri dal bivio con il Passante in direzione di Padova. Secondo i testimoni sembrava stesse scappando da qualcosa: dai carabinieri, che lo stavano cercando dopo una strana segnalazione al 112, o dai propri parenti, da cui era ospite da un paio di giorni in una casa non distante dal luogo della...