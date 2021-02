L'IMPEGNO

CORTINA Giulia Rampazzo è una giovane donna di Padova, in questi giorni a Cortina d'Ampezzo, impegnata come volontaria, per guidare i pulmini del servizio di trasporto dei giornalisti e degli operatori dell'informazione, fra il centro accrediti dell'Alexander Girardi, o dal piazzale riservato di Socrepes, sino al centro stampa, accanto al traguardo di Rumerlo. Tutto il giorno sta alla guida, sulla tortuosa stradina comunale verso le piste, e a sera rientra in Cadore, negli alloggi messi a disposizione dei volontari dagli organizzatori di Fondazione Cortina 2021. Giulia ha conseguito prima la laurea in scienze politiche, poi ha seguito un master in management dello sport, convinta che possa servire per prepararsi a percorrere la strada che ha intrapreso. Per lavorare a Cortina, durante questi Mondiali, ha deciso di adattarsi a qualsiasi incarico, pur di esserci, di far parte della complessa macchina organizzativa: «Sono qui a fare la volontaria perché sono appassionata del mondo dello sport e di tutto ciò che sta dietro all'organizzazione e alla gestione di un evento così importante come i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Soprattutto quest'anno, in cu bisogna tenere conto di una problematica così seria come quella della pandemia Covid-19».

Che cosa ha imparato in questo periodo di volontariato, per quanto breve?

«Ho imparato a relazionarmi con persone molto diverse da me e soprattutto ho avuto l'occasione, trasportando con il pulmino i giornalisti e la stampa, verso le piste di gara, di arricchire molto il mio bagaglio culturale».

Che cosa ha condotto Giulia sulle Dolomiti Ampezzane?

«Mi ha portato qui la passione per lo sport, in particolare per lo sci alpino, che trovo una disciplina assolutamente affascinante».

E che cosa ha portato Giulia all'organizzazione, agli interlocutori di ogni giorno, ai giornalisti italiani e stranieri che incontra?

«Spero di avere portato qui qualcosa in più, di avere dato anch'io un contributo, a chi m'ha dato questa opportunità, in questi giorni».

Oggi i Mondiali, nel 2026 i Giochi olimpici: una buona opportunità per una giovane che ha queste ambizioni, che vuole vivere da dentro un grande evento sportivo

«Tra cinque anni ci saranno le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Sembrano molto lontane, invece sono molto vicine, se voglio costruirmi un possibile futuro nell'organizzazione dei Giochi».

Forse con incarichi diversi, rispetto alla guida di un pulmino; sarà possibile rivederci, con un altro ruolo?

«Lo spero molto e pertanto lavorerò per questo».(M.Dib.)

