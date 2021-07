Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GUIDEStudiare per diventare Guide Turistiche, fare esami e sacrifici per diventare Guide Turistiche, rimanere senza lavoro durante la pandemia in quanto Guide Turistiche. Ma, al momento di vedere una prospettiva di lavoro importante, quasi unica, venire preferiti da chi Guida Turistica non è. Se confermato, come pare, ha tutto il sapore della beffa, quanto sta accadendo in occasione del G20 a Venezia. Manpower.it, ovvero il sito...