BELLUNO Attività per bambini, giochi all'aperto, ginnastica e centri estivi. La Cooperativa Mazarol alza la mano e dice «Ci siamo anche noi, dateci modo di lavorare». A parlare è la presidente del sodalizio di guide naturalistiche, Flora Rossi, che risponde così all'iniziativa lanciata dal Comune di Belluno di organizzare per due pomeriggi a settimana momenti di attività fisica all'aperto, nei parchi, per i più piccoli. Da anni impegnate nella divulgazione dell'amore e del rispetto per la natura, delle passeggiate all'aperto e della conoscenza del territorio, le guide ora si fanno avanti e si propongono per la stagione estiva alle porte. «Siamo qui a precisare la nostra disponibilità dicono e l'importanza che i centri estivi non siano lasciati all'improvvisazione».

Come molti altri settori, anche quello delle guide naturalistiche, afferente in qualche modo al turismo, ha subito una battuta d'arresto per l'emergenza sanitaria. Il lavoro programmato mesi fa con i ragazzi e i bambini delle scuole è naturalmente saltato, con il relativo azzerarsi dei compensi e tutte le difficoltà del caso. «Parliamo di decine di migliaia di euro persi irrimediabilmente spiega Rossi -. Da mesi, infatti, siamo purtroppo fermi. Ma non vediamo l'ora, sia per necessità di sopravvivenza, sia per l'esigenza di poter esprimere il nostro lavoro, di poter riprendere le attività. Ne abbiamo le competenze, l'esperienza, la professionalità e, proprio per questi motivi, anche il diritto». Da qui l'appello al territorio, affinché parrocchie, Comuni, associazioni e altre realtà non si dimentichino di loro e diano una possibilità di lavoro. «Ecco, ora che si parla di attività estive per i bambini, per la maggior parte a buon ragione di attività all'aria aperta, chiediamo di non essere dimenticati o accantonati per favorire realtà i cui vantaggi potrebbero essere un basso costo o addirittura l'assenza di costi la richiesta di Rossi -. Questo appello lo rivolgiamo in primis al Comune di Belluno, ma lo estendiamo a tutte le realtà, pubbliche e private del territorio, come Associazioni varie, Parrocchie, Enti, Biblioteche che negli anni passati hanno organizzato attività estive per bambini e ragazzi avvalendosi di personale non sempre professionale e qualificato. Quest'anno, così diverso e così cruciale per tanti lavoratori, è necessario e vitale che siano prima occupati i professionisti, chi ha le competenze e le necessità di lavorare nel settore in cui è capace e preparato al meglio. Se la situazione rimarrà questa soprattutto per l'imminente estate 2020, chiediamo che i fondi dedicati e il lavoro, se ci sarà e si potrà svolgere, siano assegnati a lavoratori preparati, competenti, che ne hanno bisogno e che sapranno, al meglio, svolgere questi compiti».

