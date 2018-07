Guerrato, la famiglia cede il 51 per cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AZIENDE STORICHEROVIGO La famiglia Guerrato ha ceduto il 51% dell'omonima società per azioni cui fa capo l'azienda di via delle Industrie, nata nel 1935 come laboratorio artigianale di impianti idraulici poi cresciuta fino a diventare un colosso specializzato nei project financing chiavi in mano, soprattutto nel settore ospedaliero.PASSAGGIO EPOCALEUn passaggio ancor più epocale rispetto a quando, nel 1973, Luciano Guerrato, assumendo le redini dell'azienda, decise di trasformarla in una spa. Tutto, però, era sempre rimasto in famiglia, con...