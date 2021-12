Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GUERRA AL VIRUSVENEZIA Contrasto al Covid-19, cresce l'impegno delle aziende sanitarie. Per questo l'Ulss 3 Serenissima ha annunciato un nuovo sforzo per potenziare la campagna vaccinale. L'Ulss 4 del Veneto Orientale ieri ha invece deciso di potenziare i posti letto all'ospedale di Jesolo destinati ai pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Ad oggi, infatti, nell'ospedale di via Levantina sono 18 le persone ricoverate, su un...