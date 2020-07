VENEZIA Si è negativizzato al coronavirus l'imprenditore del legno di Mira, e console onorario di un paese dell'Africa occidentale, trovato positivo al virus a inizio luglio, durante i controlli in aeroporto alla frontiera africana. L'imprenditore è ancora nel paese africano di cui è console onorario ed è risultato negativo a tre tamponi consecutivi, segno che la malattia se n'è andata. Come risultano negativi a tre tamponi anche i suoi contatti testati dall'Ulss 3, ovvero i familiari e alcuni amici. Il contagio - scoperto solo una volta che il console imprenditore era sceso dall'areo in Africa - sarebbe avvenuto durante una cena in un locale di Padova a fine giugno. Alcuni giorni dopo, il 3 luglio, il console onorario era partito da Venezia verso il paese dell'Africa occidentale, in uno dei suoi tanti viaggi diplomatici. Arrivato alla prima frontiera africana, gli è stata controllata la temperatura e gli è stato effettuato il tampone che ha dato esito positivo. Così il

console onorario aveva chiamato casa e i sanitari di riferimento avvertendoli di essere stato contagiato dal nemico invisibile. Quel tampone e quell'esito avevano così dato il via ad una serie di altri quindici test divisi tra l'Ulss 3 Serenissima e l'Ulss 6 Euganea che avevano sottoposto a tampone e messo in isolamento la quindicina di partecipanti alla cena: si trattava di veneziani e padovani, oltre ai familiari dello stesso console onorario. Ora, a poco meno di un mese da quel test, il caso si avvia verso la chiusura con la guarigione del console e l'assenza di contagio tra i suoi familiari e i veneziani che avevano partecipato a quella cena. (n.mun.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA