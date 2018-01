Guardie armate e mezzi di traverso Presti difende le tradizioni di Arcade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAARCADE Ha precorso i tempi, attivando le misure antiterrorismo prima che entrassero in vigore, per garantire la massima sicurezza durante i tradizionali panevin dell'Epifania. Il sindaco di Arcade Domenico Presti già l'anno scorso aveva imposto dei blocchi, con ruspe e camion, per impedire ai malintenzionati di raggiungere con furgoni o auto la centrale Piazza Vittorio Emanuele III, dove venerdì si aprirà dalle 20.30 la 51esima edizione del panevin con gli alpini. E, come da tradizione, l'accensione del falò sarà affidata al...