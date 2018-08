«Guardavo il ponte, all'improvviso gli stralli si sono spezzati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TESTIMONIGENOVA Martedì, alle 11,40, Maria Marangolo aspetta l'autobus sotto la pensilina in via Fillak, a due passi da casa. Abita qui dal 2004 e quel ponte, racconta, ha segnato la mia vita: lo amavo, lo consideravo un'opera bellissima e per istinto lo guardavo sempre. Ha gli occhi puntati sul viadotto proprio nell'istante in cui collassa. Ho visto gli stralli che si spezzavano, è il suo ricordo, nitidissimo. BANDO DA 20 MILIONI È stato un cedimento dei tiranti, concorda chi ha assistito alla tragedia da sotto e chi stava viaggiando sul...