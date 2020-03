NUOVE MODALITA'

MONTEBELLUNA Molto spesso, el dotor non è solo un medico, ma un confidente, un amico, una spalla su cui piangere. Per anziani, ma non solo. E, in tempo di coronavirus un messaggio, tranquillizzante o chiarificatorio, ha un sapore diverso se parte dalla voce, vera o metaforica, del medico di base di cui ti fidi. Che, in molti casi, in questi giorni è al lavoro h 24, come quelli impegnati in ospedale. Significativa, ad esempio, l'iniziativa di una dottoressa del montebellunese, che per stare vicino ai propri pazienti ha scelto la modalità di un gruppone whatsapp, modalità broadcast. Nel senso che il messaggio viene inviato a tutti, ma la risposta viene vista solo dal medico. Dei suoi 1200 pazienti, è riuscita a inserirne finora 500. Purtroppo, infatti, gli anziani spesso non hanno whatsapp. Ma un pubblico consistente viene comunque raggiunto.

APPROCCIO PSICOLOGICO

«Carissimi ragazzi e ragazze -è stato il primo messaggio della dottoressa, solare e amichevole- volevo augurare a tutti voi buon fine settimana anche se, in questo periodo cosi difficile, i giorni passano in modo strano. Vorrei arrivare alla fine di tutta questa storia senza perdere nessuno, neanche il più anziano e fragile dei miei pazienti perché questo per me sarebbe un grande dolore». Poi i consigli di rito con un mi raccomando impossibile da non ascoltare. E soprattutto una rassicurazione. «Lascio il telefono acceso sabato e domenica, così se avete qualche dubbio mi potete messaggiare o telefonare». E un vi abbraccio TUTTI finale. Questo sabato, invece, sono arrivati gli aggiornamenti, che dimostrano quanto il problema sia vicino. «Ho diversi gruppi familiari in permanenza domiciliare fiduciaria -racconta la dottoressa- perché hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive al covid-19. Ma comunque direi che sono tutti in buone condizioni o hanno sintomi lievi. Poi ho due pazienti ricoverati in reparto per polmonite da covid-19, con i quali messaggio ogni giorno. Anzi approfitto per mandare loro un abbraccio speciale. Questo vi fa capire che la guerra non è finita».

LE RACCOMANDAZIONI

Quindi, una nuova serie di raccomandazioni, a costo di essere noiosa: un gruppo impegnativo, dato che quasi tutti rispondono al messaggio e di giorno in giorno arrivano nuove richieste di essere inseriti nel gruppo. Perché, in periodo di isolamento, quando il futuro sembra buio e, soprattutto per qualcuno, la solitudine diventa un macigno, alle volte un messaggio fa la differenza. Soprattutto se faccine allegre e cuoricini rossi fanno spuntare il sole nel grigiore di alcune giornate

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA