GRUPPO SPECIFICO

VENEZIA Risuona la campanella e l'Ulss 3 Serenissima mette in campo il Team Covid scuole. È composto da sette specialisti che d'ora in avanti si dedicheranno in via prioritaria all'incarico che viene spiegato dal direttore generale Giuseppe Dal Ben: «Coordinano le esigenze anti-epidemiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel nostro territorio di competenza. Non solo, quindi, l'eventuale gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, ma hanno anche il compito di facilitare i percorsi comunicativi tra il mondo della scuola e l'azienda sanitaria».

I REFERENTI

L'interfaccia principale è il referente Covid che ogni scuola ha nominato, ma è aperto anche alle richieste di genitori e personale. La normativa ministeriale prevede che se in classe uno studente presenta sintomi sospetti, l'alunno, in attesa del genitore se minorenne, dev'essere accompagnato da un operatore scolastico dedicato in una stanza apposita. Il Team è diretto dal direttore del Dipartimento di Prevenzione Luca Sbrogiò, affiancato dal direttore sanitario Michele Tessarin. «Nel caso un bambino o ragazzo presenti sintomi sospetti - spiega Sbrogiò - la parte assistenziale immediata è in capo al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta. Se il caso di contagio viene accertato, nel giro di poche ore con la conferma di positività del tampone naso faringeo, entrano in gioco i nostri medici di igiene pubblica con il tracciamento dei contatti in famiglia e nell'ambito scolastico, la quarantena o l'isolamento. E si danno istruzioni su come deve comportarsi la scuola per la sanificazione. Il team è multidisciplinare perché sono coinvolti altri servizi se i dubbi o i problemi riguardano ulteriori ambiti come la gestione delle mense, il distanziamento, la sicurezza del personale».

LA TASK FORCE

Il gruppo è composto da tre medici del Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) che si occupano di eventuali casi e focolai, uno per il distretto di Venezia Mestre, uno per quello di Chioggia, uno per quello di Mirano Dolo; un dirigente amministrativo che gestisce i rapporti con gli Uffici scolastici del territorio; un tecnico del Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) che dà un contributo sulla gestione delle mense; un medico del lavoro del Servizio prevenzione, igiene e sicurezza ambienti lavoro (Spisal) che si occupa di sicurezza del lavoratore nel caso di eventuali malattie e problematiche dovute al virus; un assistente sanitario di epidemiologia che gestisce la comunicazione su posta elettronica (covid_scuola@aulss3.veneto.it), il numero whatsapp dedicato (334-1043770) e la pagina Facebook ufficiale (Ulss 3 Team scuola Covid-19), a disposizione per ogni problema o dubbio. Coordinatrice è la dottoressa Bernardetta De Caprio, del Sisp. Il Team Covid scuole è sempre affiancato anche dagli altri due direttori di Spisal e Sian e da un dirigente medico di Epidemiologia. Ieri, dalla sede direzionale di via Don Tosatto, si è tenuto un incontro via webinar con i primi 250 Covid manager scolastici per spiegarne ruolo e linee guida. «Abbiamo deciso di strutturarci con la formazione di un vero e proprio gruppo multidisciplinare dedicato solo alle scuole, in base al piano di contenimento Covid indicato da ministero e Regione commenta Dal Ben La ripartenza in piena sicurezza dell'anno scolastico è una priorità assoluta per i nostri giovani, per i loro insegnanti e le loro famiglie. La ripresa va affrontata con grande senso di responsabilità da parte di tutti. Un grande augurio conclude Dal Ben fondato sul grande impegno che stiamo mettendo in campo, a bambini, ragazzi e famiglie per questo nuovo inizio».

