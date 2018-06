Grossa voragine sull'asfalto, slalom tra i cartelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Schivare le buche in città è diventata una vera e propria prova di abilità per i conducenti e mette a dura prova i mezzi, a quattro e due ruote. In alcuni casi ci sono delle voragini dove non si interviene da settimane e si pensa che basti (quando viene installato) un cartello per evitare i problemi. Un punto eclatante è quello di viale Porta Po all'altezza dell'Area Tosi. Lungo la direttrice di marcia da Ferrara verso il centro cittadino c'è un'ampia a profonda buca sulla destra. Si trova proprio all'altezza dello svincolo per l'Area...