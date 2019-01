Grones: «Polemica inutile su un tema difficile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIVINALLONGO(rg) «La polemica sugli schianti boschivi è stata inutile». E' diretto Leandro Grones, sindaco di quel Livinallongo che insieme a Rocca Pietore si è chiamato fuori dalla gestione boschiva in autonomia. «L'argomento è talmente complesso che non po' essere ridotto semplicisticamente a qualcuno ha rimosso, qualcun'altro no come se le aree boschive flagellate da Vaia fossero tutte uguali - afferma Grones -. Vi sono boschi che hanno un alto valore commerciale e altri pari a zero; aree dove l'intervento di rimozione delle piante è...