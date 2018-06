Grillo a Di Maio: più sprint E lancia il Senato a sorteggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA «Beppe, questi non si rassegnano al 4 marzo». I suoi ragazzi, come li ha chiamati Beppe Grillo, dall'altro ieri a Roma, si lamentano anche di questo: del fatto che non tutto quello che hanno scritto nel programma elettorale è immediatamente esecutivo ed eseguibile come vorrebbero. E se la prendono con funzionari e burocrati dei ministeri. Si soffre un po' la stasi e la paura di essere irrilevanti rispetto alla Lega in casa Cinquestelle. Perciò l'arrivo del garante M5S offre almeno una spalla paterna e l'occasione per uno...