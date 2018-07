Grigoletto - Conte: scintille su sicurezza e polizia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATREVISO «Mario mani di forbice». Eccolo qui l'appellativo che Roberto Grigoletto, ex vicesindaco e ora consigliere del Pd, cuce addosso al primo cittadino Mario Conte. Il riferimento è chiaro: la tendenza dimostrata a tagliare siepi e cespugli per evitare che si trasformino in depositi dove nascondere le dosi di droga pronte allo spaccio. Palazzo dei Trecento, per qualche minuto, si è trasformato nel ring dove chi gestiva la delega della sicurezza prima (Grigoletto) si è confrontato con chi ce l'ha adesso (Conte). Due visioni...