CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRIGNANOROVIGO È dell'altro ieri l'ultimo grave (seppur senza feriti in critiche condizioni) incidente in viale Forlanini. Questa volta è avvenuto all'ingresso di Grignano Polesine, all'incrocio con via Ponte dell'Asino.«C'è una visibilità pessima, con l'erba alta e il traffico continuo che c'è ho paura a fare quella strada» spiega Antonella, 60enne, residente della frazione più popolosa di Rovigo. A Grignano c'è il panico a salire in bicicletta o persino in auto per andare a Rovigo, perché le due strade principali per raggiungere il...