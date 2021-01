LA PROTESTA

BELLUNO «Lavoro o ristori». Sotto questo slogan gli operatori del settore turistico e commerciale si sono riuniti in nove punti della provincia per protestare in modo pacifico con l'obiettivo di mandare un messaggio forte, ossia che è necessario far ripartire la montagna, altrimenti sarà la fine. Da Falcade ad Agordo, da Alleghe a Pecol, da Pedavena al Nevegal, da Auronzo a San Vito e fino a Farra d'Alpago il grido di aiuto è unanime. L'iniziativa ha ottenuto anche il supporto di Confcommercio e Federalberghi Belluno Dolomiti. La Questura, presente a Zoldo, Nevegal e San Vito parla di una trentina di partecipanti per flashmob (un totale quindi di quasi 300 persone hanno manifestato).

FELTRINO E BELLUNESE

Una rappresentanza di una trentina tra albergatori, negozianti, ristoratori, rappresentanti di realtà sportive si sono dati appuntamento ieri mattina nel piazzale della birreria di Pedavena capitanata dal presidente del consorzio turistico Dolomiti Prealpi Lionello Gorza. «Siamo molto preoccupati - dice Gorza -. La montagna veneta sta passando uno dei momenti peggiori della sua storia. Se il governo non ci darà i ristori promessi e non ci lascia lavorare il rischio è che molte delle nostre imprese dovranno chiudere». È un quadro tutt'altro che roseo quello di Gorza il quale conosce bene il problema. Di 100 dipendenti, 95 sono a casa; senza contare i collaboratori a chiamata, circa 25, che ha dovuto lasciare a casa. Ma anche Marta Conte, imprenditrice feltrina, sottolinea le difficoltà del comparto, con una perdita di oltre il 30% del fatturato, ma soprattutto la difficoltà di organizzare scorte e magazzini. «Ad oggi i ristori sono stati pochissimi prosegue Gorza -. Dev'essere previsto un ristoro come si deve ma quello che più ci interessa è che ci facciano tornare a lavorare. Chiediamo solo questo». Maurizio Bottegal, rappresentante del mondo del parapendio ha sottolineato non solo la perdita in termini di economici, ma anche di immagine di un sito che dopo i mondiali del 2017 aveva ottenuto un incremento in crescendo. Una buona risposta è arrivata anche dal Nevegal, dove si è tenuto un altro flash mob a cui ha partecipato anche lo sciamano della valle, Gianni Bonesso. E proprio sulla questione impianti, Lionello Gorza che è anche socio della società Nevegal 2020-21 e gestore impianti Monte Avena sottolinea: «La neve non è mancata ma gli impianti sono fermi. È una tragedia nella tragedia. Con grande sforzo, anche economico, delle due realtà teniamo aperti gli impianti per gli sci club. Abbiamo 200 bambini che sciano in Nevegal ed altrettanti sul Monte Avena: ora però dobbiamo riaprire».

TERRE ALTE

In Agordino si è tenuto il secondo flash mob nel giro di una settimana con l'obiettivo di far sentire la propria voce e chiedere la riapertura delle attività e l'arrivo di ristori in quanto al momento, come sappiamo, è tutto bloccato. Lungo la pista fondo della Piana di Falcade erano più di 100 gli operatori del settore che in modo pacifico hanno espresso la loro amarezza per questa situazione. Riscontro positivo anche in Cadore. Chiarissimo Andrea Fiori: «Non ce la facciamo più. Io personalmente sono sotto del 70% del fatturato nonostante alcune delle mie attività siano aperte. Altri sono chiusi. Ristori non ne abbiamo visti. La situazione sta diventando davvero difficile, e credo che la conta dei morti la vedremo ad aprile». Quello che è emerso dai presenti è soprattutto tanta rassegnazione. Non si vede la luce in fondo al tunnel. Quello che amareggia è, da una parte, il fatto che nel vicino Trentino molto è aperto e, dall'altra, i costi per adeguarsi alle normative, per dover poi tenere le serrande abbassate.

Eleonora Scarton

