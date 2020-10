GRIDO D'ALLARME

JESOLO «Il nostro settore è in ginocchio, servono azioni di sostegno in tempi rapidi, non possiamo più aspettare». Parole di Franco Polato, gestore dello storico Gasoline di Jesolo e presidente del Silb-Confcommercio Venezia, il sindacato dei locali da ballo, che ha voluto ribadire il grande momento di difficoltà che stanno attraversando i locali del divertimento notturno. Negli ultimi mesi a salvarsi sono stati solo i locali della costa che hanno aperto con la formula di discobar, putando tutto sulla ristorazione. Ma senza balli, eccetto la parentesi concessa per gli spazi esterni tra giugno e il 17 agosto. Ma con i contagi nuovamente risaliti, la movida è finita ancora nel mirino, con il temuto rischio chiusura anticipata.

ATTIVITA' IN PERDITA

«Nella realtà dice Polato nella nostra zona molte discoteche non apriranno per la stagione invernale, la capienza ridotta e tutte le varie normative introdotte sono incompatibili con lo spirito mondo dei locali notturni. Aprire a tutti i costi per molti vorrebbe dire lavorare in perdita e comunque snaturare il locale. Si tratta di scelte obbligate, si salvano solo quei locali che possono riconvertirsi in discobar, ma sono aperture che servono per provare a far sopravvivere l'azienda e a creare un minimo di occupazione». E con questa premessa, a Mestre rischia di non aprire il Molo 5. Ma anche il Palmariva a Fossalta di Portogruaro o il Marina Club a Jesolo, dove invece punterà tutto nei weekend il Maitai. Chiuso a Roncade (Treviso) anche il New Age. «Ho parlato personalmente con molti colleghi aggiunge Polato qualcuno sta provando a riconvertirsi puntando nella ristorazione, ma la maggioranza visti i limiti imposti, preferisce non aprire. In ogni caso la situazione di incertezza non aiuta: con il prossimo Dpcm potrebbero esserci ulteriori strette, tutti stiamo cercando di capire cosa accadrà».

SOSTEGNO AL SETTORE

Ed è per questo che vengono sollecitate anche iniziative a sostegno del settore. «Ricordo che ci sono locali, soprattutto quelli dell'entroterra sottolinea il presidente del Silb , che sono chiusi volontariamente dallo scorso 23 febbraio e che ad oggi non sanno quando e come potranno riprendere la loro attività. Servono misure urgenti per il mondo della notte come finanziamenti a fondo perduti, annullamenti del pagamento di Imu e Tari per il periodo di chiusura, applicazione dell'Iva al 4% al momento della ripresa dell'attività, abolizione come avvenuto in tutta Europa dell'Imposta Spettacoli e Intrattenimenti e un'azione governativa per sospendere le azioni di sfratto causa morosità. Sono richieste che abbiamo già formulato al Governo e per le ci aspettiamo una risposta veloce». Una richiesta specifica riguarda le forme dell'abusivismo, in qualsiasi luogo e ambito. «Ormai è chiaro a tutti spiega sempre Polato la gente, e i giovani in particolare, fa sempre più fatica a rimanere a casa e continua ad uscire. Magari per ritrovarsi senza alcuna regola di distanziamento e obbligo di mascherine in qualche festa a casa di amici, o peggio ancora in qualche esercizio, magari anche per ballare. Su questo fronte ribadiamo la necessità di avere più azioni di controllo, le regole devono valere per tutti e non solo per le discoteche». E a proposito di regole e uso delle mascherine, dai gestori viene apprezzata la decisione di sanzionare i clienti che non usano i dispositivi sollevando il locale dalla responsabilità. «E' una nostra richiesta fatta ancora ad agosto conclude Polato il personale accerta che il cliente abbia la mascherina, ma se poi si rifiuta di usarla la responsabilità deve ricadere sull'avventore».

Giuseppe Babbo

