VENEZIA Tempi duri per le parrocchie che volessero organizzare un Grest. Mentre i vescovi invitano al «discernimento e a fare squadra», le numerose e stringenti misure anti Covid-19 e la responsabilità penale sempre e comunque in capo al parroco, rendono l'affare di fatto complicato. I pastori delle singole diocesi invitano almeno a provarci, per quanto possibile. «La situazione sanitaria impone l'attuazione seria e responsabile dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla Regione Veneto, richiede la presenza costante di adulti nei piccoli gruppi di bambini e ragazzi, stabilisce dei parametri ben precisi entro i quali proporre le attività e i giochi scrivono i vescovi Tutto questo può scoraggiare o spaventare tanti, specialmente chi non sente di poter assicurare tutte queste condizioni o di individuare le forze sufficienti». E ancora: «Potremo fare poco ma farlo - facendolo bene - osando anche nuove strade e proposte inedite, riscoprendo ciò che è davvero essenziale anche nelle iniziative pastorali abituali, tendendo una mano a molte famiglie in difficoltà e soprattutto ascoltando la domanda anche inespressa di ragazzi e adolescenti profondamente segnati dall'esperienza della pandemia. Vorremmo quindi incoraggiarvi a tentare delle umili proposte per offrire a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani delle opportunità di incontro, preghiera, ascolto della Parola di Dio, condivisione, gioco Facendo rete anche tra adulti e giovani, movimenti e associazioni, ma anche cercando di creare alleanze con le altre agenzie educative del vostro territorio e con le amministrazioni locali».

Ieri i vicari episcopali don Fabrizio Favaro e don Daniele Memo e il responsabile della Pastorale dei ragazzi don Fabio Mattiuzzi, hanno girato la lettera dei vescovi a tutti i sacerdoti, con un'accompagnatoria che non nasconde le difficoltà. «Non è scontato scrivono poter continuare ad offrire, nella presente situazione di emergenza sanitaria, la ricca offerta di Grest, centri estivi, campi scuola». Ma, prosegue la lettera, «occorre coraggio pastorale per intraprendere nuove modalità che già nei prossimi mesi estivi possano configurarsi quali laboratori ed esperimenti in vista del successivo cammino autunnale con i bambini, i ragazzi e i giovani. Potremo fare poco, ma lo dobbiamo fare e farlo bene». Quindi forniscono alcune indicazioni pratiche: si possono fare riunioni in presenza, purché i locali siano idonei, con ingressi e uscite separati, sia rispettato il distanziamento di un metro, usati la mascherina e il gel igienizzante; la responsabilità penale è sempre del parroco anche se l'attività è demandata a un terzo soggetto gestore; se quest'ultimo chiede l'uso degli spazi del patronato, dev'essere stipulato un contratto (preferibilmente un comodato gratuito), si deve evitare la corresponsione diretta di denaro, verificare che gli spazi siano a norma e prevedere copertura assicurativa. Insomma, i problemi sono tanti e di non facile gestione: gli stessi sacerdoti mettono nero su bianco che quest'anno «la proposta di Grest, centri estivi e altre proposte per i minori sono obiettivamente di non facile realizzazione».

