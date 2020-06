SERVIZI PER L'INFANZIA

VENEZIA Se c'è molta incertezza sull'apertura di centri estivi e soprattutto Grest parrocchiali, il Comune di Venezia interviene per dare una mano. Non tanto per fornire la sede, come spesso capita, ma con un supporto finanziario, visto che il problema maggiore riscontrato finora riguarda le spese da sostenere per la sicurezza igienico-sanitaria.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha dato dunque il via libera ai suoi assessori affinché tra le pieghe di bilancio si trovino le risorse necessarie. Pieghe che ormai sono molto ridotte, proprio a causa dell'emergenza Covid-19 che ha assorbito molte risorse che fortunatamente si sono rese disponibili grazie ai risultati contabili del 2019.

PROVIAMO AD APRIRLI

«Se il Dpcm del 17 maggio sospende ancora l'attività di nidi e scuole - spiega l'assessore all'istruzione, Paolo Romor - lo stesso consente l'apertura dei centri estivi. Adesso sono anche uscite le linee guida che impongono una serie di misure organizzative complesse, possiamo cominciare ad affrontare la questione. Con o senza fondi statali, che pure sarebbero previsti ma non si sa se e quando arriveranno. Così - prosegue - il Comune metterà a disposizione dei gestori le risorse che riuscirà a reperire e lo farà volentieri, perché chi lo fa si avventura in un campo complesso e incerto».

Lo scopo, insomma, è che questo faccia da iniezione di coraggio nei confronti di chi (associazioni, cooperative, parrocchie) è ancora indeciso sul da farsi o addirittura aveva accantonato l'idea per quest'anno, dati i costi da sostenere. Dato poi che ci sono ben 2mila 200 iscritti solo agli asili e ai nidi, la questione diventa ancora più importante per far recuperare ai bambini un po' di socialità.

LE PIEGHE DEL BILANCIO

«Indubbiamente - aggiunge l'assessore all'Inclusione sociale, Simone Venturini - le complessità di quest'anno sono più elevate rispetto al normale. Abbiamo sentito chi vuole attivare un centro estivo o un Grest, per quale periodo e per quanti bambini. E anche chi avrebbe l'intenzione di farlo se ce ne fosse la possibilità. Con alcuni stiamo già interloquendo e metteremo a loro disposizione spazi del Comune. Con altri è intenzione, sia che arrivino o non arrivino risorse statali, provare a sostenere le loro attività con l'individuazione a bilancio di risorse comunali. Stiamo facendo la quantificazione e nei prossimi giorni comunicheremo modalità e importo che riusciremo a trovare nelle pieghe del bilancio. I bambini - conclude - hanno sofferto fin troppo in questi mesi la segregazione in casa e la mancanza di socialità in questi mesi».

M.F.

