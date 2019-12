Gregory e Luca, vittime giovanissime di una passione

Il tragico incidente costato la vita a Luca Pezzutti richiama alla memoria il doloroso ricordo di altri due ragazzi, suoi coetanei, anch'essi rimasti vittime di una grande passione per i motori.

Due anni fa, in un caldo pomeriggio agostano, Gregory Sandrea, 17 anni, originario di Maracaibo ma da anni residente con la famiglia a San Giovanni di Casarsa, aveva deciso di provare le modifiche apportate alla sua Derby 125, moto che aveva acquistato ad aprile e della quale andava fiero. Per testare la moto aveva scelto una strada scorrevole come la Sp 1, in direzione Chions. Ma affrontando una curva all'altezza del mangimificio Universal, Gregory aveva perso il controllo del mezzo, finendo contro una vettura che proveniva in senso opporto. Elitrasportato a Udine, non era riuscito a sopravvivere alle gravissime lesioni riportate. Avrebbe cominciato a lavorare pochi giorni dopo, come cameriere in un locale di Casarsa in attesa dell'inizio del nuovo anno scolastico, allo Ial di Udine.

E non aveva ancora compiuto 17 anni invece Luca Tosoni, che in una mattina agostana dieci anni fa ha perso la vita lungo la strada che porta al Piancavallo. Una banale sbandata dopo una curva gli è stata fatale. Caduto sull'asfalto, è spirato sotto gli occhi disperato di un amico con il quale stava effettuando il giro in moto. Luca - che a quella della moto univa anche un'altra grande passione, quella della pallacanestro - abitava a Pordenone con i genitori e aveva conseguito il patentino per la moto da poco più di un mese e si stava godendo gli ultimi scampoli di vacanza prima di tornare sui banchi di scuola per l'ultomo anno del liceo.

