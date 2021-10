Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAVENEZIA Eccolo, il D-day: da oggi per lavorare - pubblico o privato che sia - serve il Green pass. Una giornata su cui aleggia il rischio di blocco dei trasporti e della produzione per via di chi, contrario al lasciapassare verde, deciderà di non presentarsi a lavoro rimettendoci lo stipendio. «Nel mondo dell'impresa gli effetti si vedranno tra due settimane e allora mi auguro che se dovessero emergere criticità, il Governo si...