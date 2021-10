Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOBELLUNO Dieci giorni di dialogo con le principali aziende del territorio per capire come sarà gestito l'obbligo del green pass per i dipendenti non vaccinati. I sindacati ribadiscono la loro posizione a favore del vaccino ma sottolineano che, non essendo ancora obbligatorio, bisognerà decidere chi pagherà i tamponi ai no-vax. Ed è su questo punto che si giocherà anche la loro partecipazione o meno alle proteste. Sembra ormai...