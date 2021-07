Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOPORDENONE Come anticipato alcuni giorni fa su queste pagine, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga sta lavorando a un sistema in grado di consentire alle persone vaccinate di poter uscire, cenare al ristorante, andare al bar anche se la situazione dovesse peggiorare. È il cosiddetto doppio binario, che prevede eventuali divieti solamente per chi non si è vaccinato. «Ora però - ha detto ieri il presidente della Regione -...