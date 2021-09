Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PASS E LAVOROPORDENONE L'obbligo di Green pass per i lavoratori entrerà in vigore a partire dal 15 ottobre, dando la possibilità quindi a chi non è ancora vaccinato di provvedere almeno alla prima dose e ottenere così il certificato verde entro i termini fissati dal decreto. Ma sulla clausola del decreto che dà la possibilità alle piccole aziende (quelle sotto i 15 dipendenti) di sospendere il lavoratore no-vax e di sostituirlo fino a...