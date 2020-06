LA STORIA/2

PREGANZIOL Tutti i giorni a scuola, mattina e pomeriggio, al lavoro come collaboratrice scolastica all'istituto comprensivo Manerbi di Mogliano.

E negli ultimi quattro anni a scuola pure la sera per cinque ore di fila dopo il lavoro, al corso serale dell'indirizzo Manutenzione di apparati e impianti elettrici, per conquistare finalmente il diploma messo da parte da ragazza e non lasciar scivolare via per sempre il desiderio di riscatto. A sessant'anni compiuti Graziella Cestaro, maturanda del Giorgi, ha capito che non il tempo per tornare tra i banchi di scuola non era affatto scaduto.

LA SCELTA

Da qui la scelta quattro anni fa di riprendere in mano libri e speranze: «Mio figlio si era appena iscritto all'università fuori Treviso racconta Graziella Così mi sono trovata a casa da sola. Dopo un po' a guardare la sera i vari Ballarò o i vari documentari di Piero Angela e figlio mi sono stancata. E' stato allora che ho cominciato a chiedermi: cosa posso fare? Io vado a scuola». Detto fatto. Il tempo di raccogliere informazioni sui vari percorsi di studio serali, calcorare la distanza della scuola da casa e il ritorno in classe dopo quasi quarant'anni è arrivato. Al Giorgi la sera: «Abitando a Preganziol ho scelto l'istituto superiore più vicino. Pur essendo completamente a digiuno di materie di studio come l'elettronica ricorda Graziella Ed essendo pure troppo freddolosa per affrontare le lezioni in officina, previste nell'indirizzo di meccanica, alla fine ho scelto l'indirizzo elettronico».

Dopo l'esame di terza media alle scuole Martini in città Graziella aveva deciso di mettere il sogno della scuola per sempre nel cassetto. Subito è arrivato il tempo del lavoro. Assunta fin da giovanissima come operaia in diverse ditte di confezioni per 15 anni filati. Poi è stata la volta degli anni dedicati alla famiglia e al figlio da crescere, Matteo, oggi ventiquattrenne e neo laureato in ingegneria meccatronica. E poi ancora, da mamma di un ragazzo ormai grande, il rientro nel mondo del lavoro, in seguito alla separazione, prima come colf e badante. Sei anni fa il primo impiego come bidella. Un anno fa il posto di ruolo.

IL SOGNO

E ora la il sogno dell'esame di maturità che diventa finalmente realtà: «Non è stato facile. Staccavo dal lavoro alle sei di sera e prima delle sette iniziava già la scuola racconta Graziella Il tempo di arrivare a casa, mettere giù la borsa da lavoro e prendere lo zaino. Ma nonostante la fatica sono stata felice di aver ripreso a studiare. Mi mancavano delle conoscenze. Quando volevo approfondire qualcosa mi mancavano sempre degli argomenti. Allora ho capito che era arrivato il momento di riprendere il filo lasciato in sospeso con la scuola».

A dare una mano a mamma Graziella alle prese con la scuola al tempo del Coronavirus ci ha pensato Matteo: «Mi è stato di grande aiuto con l'uso del computer. Poi una volta imparato ho fatto tutto da sola. Quando sono tornata a scuola non sapevo nemmeno come si accendeva un computer. E ora ho preparato in power point la mia tesina d'esame», racconta la studentessa sessantenne al traguardo della maturità. Con tanto di tesina dal titolo: Ricerca dei guasti. Prove non distruttive. Eppure studiare fino a quasi mezzanotte dopo una giornata di lavoro non è stata certo una passeggiata: «Tante volte dalla stanchezza si faceva sentire e mi addormentavo sul banco, ma i compagni di classe e i professori mi hanno sempre aiutato a tener duro».

Alessandra Vendrame

