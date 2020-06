MIRANO

Le storie dei matrimoni e le relazioni amorose nel Novecento è il primo elaborato discusso al liceo Majorana-Corner alla maturità targata Covid. A portarlo è stato Luca Perzolla, 19 anni di S. Maria di Sala, studente del Linguistico, che è stato anche il primo licenziato del grande distretto scolastico miranese: uscito alle 9.10 del primo giorno d'esame, neanche 40 minuti dopo l'inizio della discussione. Veloce, più che lo studente, è stata la commissione, come le altre presiedute da una docente esterna, ma davanti a sé Luca ha avuto i suoi insegnanti. Questo da un lato mi ha rassicurato - racconta - come è stato un vantaggio essere il primo a sostenere l'esame, anche se ho avuto meno tempo dei miei compagni per prepararmi. Di fatto, a ben vedere, al posto delle vecchie prove scritte e dell'orale, che bene o male trascinava l'agonia degli studenti fino agli inizi di luglio, in poco più di mezz'ora Luca ha chiuso la questione. Ora lo aspetta l'università o meglio il conservatorio: Basta lingue - sorride sotto la mascherina, riallacciata dopo l'uscita dall'aula - seguo le mie passioni. E quella di Luca sono gli archi, in particolare la viola: si iscriverà al conservatorio di Castelfranco. Normalmente il primo giorno d'esami alla cittadella scolastica di Mirano è sempre stato un gran brulichio di studenti, paure e speranze. Fa quasi specie vedere l'esordio alla spicciolata, in un silenzio assordante, rotto solo da qualche voce che esce dalle aule, visto che porte e finestre (non potendo utilizzare l'aria condizionata per motivi sanitari) restano spalancate. Gli esami si tengono tutti al piano terra, dove le temperature sono più umane. Organizzazione logistica perfetta: nel piazzale, dove non è possibile trattenersi né arrivare in anticipo, gli studenti, chiamati per orario, seguono una mappa e indicazioni con ingressi e uscite separate per ogni modulo. L'istituto 8 Marzo Lorenz ha diviso entrata e uscita pensando anche all'estetica, con una fila di piante sempreverdi in vaso. Ma incrociarsi, con un'ora di distanza per ogni colloquio, è davvero difficile. Luca, il primo maturato dell'era del Covid a Mirano, entra così negli annali del liceo e della cittadella. E' andata tutto sommato bene - racconta - si può sempre fare meglio, certo, ma sono abbastanza soddisfatto. La discussione è stata serena: l'elaborato, poi domande di tedesco, inglese, quindi le scienze, con una domanda sui terremoti, infine Pascoli di italiano e il francese, con un autore collegato all'elaborato presentato. Le dita si incrociano sempre, ma non dovrebbero esserci sorprese: è andata. Uscendo per l'ultima volta dal liceo Luca ripercorre 5 anni di studi ed esperienze vissute: Gli ultimi mesi - ricorda - segnati da quest'emergenza strana, la scuola in camera, un modo di studiare apparentemente facile, dove uno poteva anche copiare se voleva, ma difficile, soprattutto se hai la maturità: non ti puoi nascondere e fare finta, l'esame è vero, reale. Sedici giorni per preparare l'elaborato, ma è stato così per tutti: rispetto ai compagni Luca ha avuto però meno giorni per preparare il colloquio e soprattutto ha saputo di essere il primo solo lunedì.

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

