VENEZIA Un'anziana signora che ha bisogno di soccorso e chiama il 118. Una persona in difficoltà che compone il 113. Sicuri, entrambi, che ci sarà sempre qualcuno a rispondere, a qualunque ora del giorno e della notte. Polizia di Stato, forze dell'ordine, medici, personale sanitario, operatori sempre in servizio per i cittadini. Categorie tra loro apparentemente diverse, ma unite nel prestare aiuto a chiunque ne abbia bisogno. Anche durante il Covid, che li ha messi a dura prova ma non li ha fermati. Ieri, in questura, c'è stato l'omaggio in occasione dell'arrivo a Venezia di trenta nuovi agenti.« Salutiamo i giovani assegnati a Venezia - ha esordito il questore Maurizio Masciopinto - Ad accogliervi ci sono uomini e donne che non si sono mai fermati: Volanti e medici. Sinonimo di valore, alta competenza e impegno, sono l'esempio migliore a cui ispirarsi. Per darvi modelli positivi, abbiamo scelto i migliori modelli che potessero essere messi in campo. Sono i portatori di un valore come la competenza, fatto di onestà, disciplina e competenza».

«Venezia - il saluto del prefetto Vittorio Zappalorto - è una città unica al mondo, non è facile. Perché qualunque cosa accade qui, accade nel mondo. Il vostro lavoro, unito a quello dei medici, è stato fondamentale e non c'è mai stata una collaborazione così unita tra enti come nell'emergenza Covid».

A salutare agenti e personale sanitario anche il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben: «Abbiamo di fronte un autunno che ci auguriamo il migliore possibile, ma se anche non fosse, ora sapremo affrontarlo al meglio nell'emergenza». «Vanno ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, c'è uno spirito di collaborazione che ci rende amici, ci parliamo e continuiamo a lavorare per i cittadini - ha chiosato il sindaco Luigi Brugnaro - Grazie agli agenti delle Volanti e della polizia. Ma anche a tutte le forze dell'ordine che hanno lavorato in silenzio. Agli autisti Actv, a chi pulisce per terra. È stata l'occasione per diventare più amici. Ora entriamo nel tunnel vero che è quello economico, il governo non potrà finanziare tutto e tutti. Grazie per quanto fatto e quanto farete».

Intanto ieri il bollettino non ha registrato nuovi casi, ma solo una dimissione: i ricoverati scendono a tre.

