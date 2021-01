Maurizio Dianese

Devi farlo qui, a Dolo. Dimmi che cosa ti serve. Meglio rinunciare a qualche sagra che al tuo Centro, che deve nascere qui in Riviera del Brenta perchè queste comunità hanno sofferto più di tutte la presenza della mafia del Brenta di Felice Maniero». Ecco, se il Centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata nel Veneto è nato a Dolo lo si deve innanzitutto a due persone, Francesco Saverio Pavone e Alberto Polo. Entrambi sono scomparsi lasciando un vuoto che bisognerà trovare il modo di colmare. E se il giudice Pavone, da conoscitore della materia si poteva dare per scontato che spingesse per la realizzazione di un Centro che mantenesse la memoria delle atrocità commesse dalla mafia del Brenta, Alberto Polo aveva chiesto che il Centro fosse ospitato a Dolo perchè aveva chiaro che il tema della legalità, che non porta voti ed è anzi indigesto ai più, è decisivo anche per la politica, se vuol costruire una comunità che offra a tutti, soprattutto ai giovani, opportunità di crescita. Lo pensava e lo diceva, Alberto. E non ha mai fatto mancare il sostegno, suo e della sua Giunta, che lo piange di sicuro quanto lo piangiamo noi del Centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata e i cittadini onesti della Riviera del Brenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA