Gravi tre giovani francesi intrappolati nell'inferno

I FERITIMESTRE Pensi a Venezia, pensi al mare, pensi alla città del bello, pensi ai giorni che ti aspettano. E mentre ridi e scherzi con gli amici, in quei pochi passi che ti separano dalla meta, succede l'imprevedibile. Ti trovi incastrato, in quella corsia di auto che rimbalzano da una parte all'altra, che ti arrivano contro, preludio dell'avanzata dirompente di quel gigante della strada fuori controllo. Ti ritrovi incastrato in quell'abitacolo diventato all'improvviso minuscolo, a sperare nelle cesoie dei vigili del fuoco e a concludere...