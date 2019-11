CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gravi disagi, danni e paura per il forte maltempo e soprattutto per l'acqua alta che in serata ha raggiunto livelli inimmaginabili a Venezia e Chioggia (alle ore 23 ben 187 cm a Venezia). Una due giorni annunciata di acque alte pesanti, che stanno mettendo a dura prova la città. Si è cominciato ieri mattina, con i 127-130 centimetri raggiunti alle 10.35, un po' meno del previsto grazie allo scirocco che ha ritardato il picco di un'ora. Ma in serata le anticipazioni del Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune davano rapido...