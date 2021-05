Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UDINE È ricoverato in condizioni assai critiche all'ospedale di Udine Loris Dominissini, 59 anni, affetto da Covid che lo ha colpito ancora due mesi fa. Dominissini è cresciuto calcisticamente nell'Udinese nel ruolo di centrocampista con cui ha vinto il campionato Primavera nel 1981.Quindi è passato alla Triestina e al Pordenone per far rientro al club bianconero nel 1983. Ha fatto parte dell'Udinese di Zico e in due anni ha collezionato...