Grasso scende in campo e nasce Liberi e uguali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PARTITOROMA «Liberi e uguali». Sarà questo, dopo lunghe valutazioni e salvo ripensamenti dell'ultimissima ora, il nome della lista unitaria della sinistra che nascerà oggi per iniziativa di Mdp, Si e Possibile. In un'assemblea studiata come un crescendo, verso il discorso di chiusura con cui Pietro Grasso assumerà la guida del nuovo soggetto. Il presidente del Senato si presenterà, da «ragazzo di sinistra», con un intervento in cui rimarcherà la volontà di allargare il profilo e dare rappresentanza a una pluralità di soggetti. E...