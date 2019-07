CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Grandine come neve, auto e colture danneggiati, scantinati allagati. La furia degli elementi si è scateneta ieri pomeriggio in tutta la provincia veneziana fatta eccezione per Chioggia. Particolarmente colpito il territorio Portogruarese dove alle 16.30 la tempesta di pioggia e ghiaccio è stata talmente violenta da imbiancare le strade creando notevoli disagi alle auto in transito. A Pradipozzo i problemi maggiori, con la grandine che ha compromesso le coltivazioni e anche i vigneti del Doc Lison-Pramaggiore. Idem a San Stino dove la...