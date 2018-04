CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI NAVIVENEZIA Il limite delle 96mila tonnellate di stazza lorda per le grandi navi passeggeri, finora adottato come misura limite per accedere al bacino di San Marco, potrà essere superato, ma complessivamente un 15 per cento delle navi che attualmente arriva in Marittima dovrebbe essere tagliato fuori. È l'effetto atteso dall'ordinanza 17/2018 emanata ieri dal comandante della Capitaneria Goffredo Bon. A partire dal 1° luglio, sarà consentito transitare solo alle navi che resteranno dentro una formula messa a punto dalla Capitaneria...