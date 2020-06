Zero navi da crociera nel 2020 (o, al massimo, qualcuna), torneranno a Venezia nella primavera del 2021 ma non transiteranno più per il bacino di San Marco e il Canale della Giudecca. Vtp, la società Venezia Terminal Passeggeri, dopo l'incidente del 2 giugno 2019 davanti a San Basilio, approfitterà di quest'anno di blocco totale per investire milioni di euro e allestire il porto provvisorio che accoglierà le grandi navi a Porto Marghera, quelle oltre i 300 metri di lunghezza, mentre le più piccole continueranno ad approdare alla Marittima, il porto crocieristico storico di Venezia, passando però per il canale dei Petroli e il canale Vittorio Emanuele III. Quando i passeggeri delle navi bianche oltre i 300 metri ricominceranno a frequentare Venezia, dunque, si imbarcheranno e sbarcheranno in zona industriale in terraferma in attesa che, nel giro di 4 o 5 anni, venga costruito il nuovo ormeggio definitivo vicino a Fincantieri. Per il bacino di San Marco e il canale della Giudecca, invece, continueranno a transitare solo le navette che, come previsto dal decreto Clini-Passera del 2012, non superano le 40 mila tonnellate di stazza. Vtp, che investirà 83 milioni di euro, ha approvato il bilancio 2019 in attivo e riconfermato il presidente Fabrizio Spagna.

