CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANDI MANOVREMESTRE Il Comune vuole chiedere ai proprietari degli alberghi e degli ostelli attorno alla stazione di finanziare delle navette per trasportare i loro clienti a Venezia. Ma i gruppi privati internazionali non ci sentono: i trasporti sono compito dell'Amministrazione pubblica, loro pensano a creare ricchezza investendo sulla città. Questo, in sintesi, il pensiero degli imprenditori privati.In compenso c'è già chi sta valutando di organizzare la cosa cogliendo l'occasione di dare un servizio in più e al contempo di entrare in...