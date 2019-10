Grandi eventi sicuri, a caro prezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANDI EVENTIVENEZIA Grandi eventi più sicuri e quindi più costosi, in una città che per la sua stessa fragilità ha sempre avuto un'attenzione in più a questo fronte, ma che ora sta investendoci anche somme importanti. Se fino a cinque, sei anni fa la voce di spesa per la cosiddetta safety and security era assolutamente residuale, oggi arriva a rappresentare un terzo del totale. Per l'ultimo Redentore il Comune ha speso circa 350mila euro, di cui oltre 100mila in sicurezza: dalle transenne agli steward, passati dai zero di sei anni fa ai...