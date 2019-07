CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRANDI EVENTIBELLUNO La Regione chiama, la montagna risponde: il restyling degli alberghi può partire. Senza patemi, perché i contributi dei bandi lanciati da Venezia portano in dote qualcosa come 22 milioni di euro. Un mare di soldi che ha come obiettivo quello di avvicinare la montagna bellunese agli standard del turismo presente e futuro. Per le Olimpiadi 2026, certo. Ma non solo: il settore delle vacanze in quota, tra ambiente e sport, è in continua espansione. E il Bellunese può e deve puntare ancora più in alto; magari facendo...