L'afflusso di gente che si è riversata in laguna nel fine settimana di Carnevale ha generato pesanti ripercussioni sui trasporti tra Venezia e la sua terraferma. Se già sabato erano scoccate alcune avvisaglie, nella giornata di ieri dalle 16 a piazzale Roma l'aria che si respirava era di grave difficoltà, con tante persone costrette a cambiare i propri piani per tornare a casa dopo la gita fuori porta. Un disagio ancor più evidente per coloro che invece lavorano in città da pendolari, che si sono trovati a dover fare i conti con afflussi anomali, ma prevedibili, sui mezzi dell'Actv. Nonostante i parcheggi fossero stracolmi, in molti hanno preferito affidarsi ai mezzi pubblici, generando testimonianze e foto inequivocabili che sono giunte in redazione. A destare le maggiori preoccupazioni era soprattutto la difficoltà nel rispettare i distanziamenti sociali, con i tram e gli autobus presi d'assalto. Le immagini parlano da sé, la calca di persone stipate nei mezzi pubblici non lasciava scampo a chi era costretto a ricorrere al bus per tornare a casa. E così, quella che era stata una bellissima giornata, graziata anche dal bel tempo, per alcuni si è trasformata in un vero e proprio incubo. Dalle tante testimonianze di chi si trovava a bordo dei mezzi si vede come la capienza fosse al limite del possibile e all'interno le persone fossero attaccate una all'altra. Difficile quindi rispettare le norme anti-diffusione del contagio e restare sereni nel ritorno verso casa. Scene che non si vedevano da tempo, come quelle di piazza San Marco ricca di turisti, nonostante però la facile previsione che il fine settimana di Carnevale avrebbe richiamato tante gente soprattutto dall'entroterra lagunare. Infatti, la scelta del mezzo pubblico è stata preferita soprattutto da chi vive nella provincia lagunare.

Tomaso Borzomì

